Vallo di Lauro il Questore Picone | La fiducia nelle istituzioni deve essere massima

Avellino, 29 maggio 2026 — A margine dell'evento "Percorsi di Legalità" svoltosi questa mattina presso l'ex Cinema Eliseo di Avellino, il Questore della Provincia, Pasquale Picone, è tornato sulla vicenda che nei giorni scorsi ha visto protagonista il sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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