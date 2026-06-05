Autumn Kelly è stata per anni la nuora della Principessa Anna, figlia della Regina Elisabetta II. Attualmente, al fianco del figlio maggiore di Peter Phillips, c’è Harriet Sperling, infermiera che ha avuto una relazione con il nipote della Regina. Harriet si appresta a entrare ufficialmente nella famiglia reale.

Per anni Autumn Kelly è stata la nuora di Anna, figlia della Regina Elisabetta II. Oggi, accanto al figlio maggiore della Principessa Reale, c’è Harriet Sperling, l’infermiera che ha conquistato il cuore di Peter Phillips e che presto entrerà ufficialmente nella famiglia. Due donne molto diverse tra loro, con storie e percorsi differenti, accomunate però da una caratteristica particolarmente apprezzata dai Windsor, la discrezione. Autumn Kelly, la prima moglie. Quando ha incontrato Peter Phillips nel 2003 durante il Gran Premio del Canada di Formula 1 a Montréal, Autumn Kelly non immaginava di trovarsi davanti al nipote di Elisabetta II. Canadese, nata e cresciuta a Montréal, aveva studiato alla McGill University e conduceva una vita lontana dai riflettori lavorando come consulente d’azienda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Autumn e Harriet, le nuore della Principessa Anna

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