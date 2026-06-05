Autodifesa e Consapevolezza | l’Inner Wellness Club contro la violenza sulle donne
Il 5 giugno 2026, si è tenuto un evento a Avellino dedicato alla difesa personale e alla consapevolezza contro la violenza sulle donne. Organizzato dall’Inner Wellness Club, l’iniziativa ha offerto corsi pratici di autodifesa e sessioni informative per rafforzare la sicurezza individuale. L’obiettivo è promuovere strumenti concreti per affrontare situazioni di rischio, andando oltre le norme e le sentenze.
Avellino, 5 giugno 2026 – Non solo norme e sentenze. Contro la violenza sulle donne si può fare qualcosa anche fuori dalle aule di tribunale: imparare a difendersi, acquisire tecniche concrete, rafforzare la propria sicurezza personale. È con questo spirito che le socie dell'Inner Wellness Club. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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