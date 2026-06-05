Autodifesa e Consapevolezza | l’Inner Wellness Club contro la violenza sulle donne

Notizia in breve

Il 5 giugno 2026, si è tenuto un evento a Avellino dedicato alla difesa personale e alla consapevolezza contro la violenza sulle donne. Organizzato dall’Inner Wellness Club, l’iniziativa ha offerto corsi pratici di autodifesa e sessioni informative per rafforzare la sicurezza individuale. L’obiettivo è promuovere strumenti concreti per affrontare situazioni di rischio, andando oltre le norme e le sentenze.