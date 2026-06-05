Auto in fiamme in città | il fuoco colpisce la Lancia Y di una coppia di anziani

Notizia in breve

Un’auto è andata in fiamme in città, coinvolgendo una Lancia Y di proprietà di una coppia di anziani. L’incendio si è verificato in via Firenze nella tarda serata di ieri. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sui motivi dell’incendio né su eventuali danni alle persone.