Auto in fiamme in città | il fuoco colpisce la Lancia Y di una coppia di anziani
Un’auto è andata in fiamme in città, coinvolgendo una Lancia Y di proprietà di una coppia di anziani. L’incendio si è verificato in via Firenze nella tarda serata di ieri. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sui motivi dell’incendio né su eventuali danni alle persone.
LECCE – Ancora fiamme in città. I vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia leccese sono infatti intervenuti in via Firenze, nella tarda serata di ieri, a causa di un incendio che ha completamente avvolto una Lancia Y.La vettura in fiamme. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
¡Envolvió un auto en llamas! Así inició el incendio por cortocircuito en la refinería Dos Bocas
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