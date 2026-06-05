Gli avvocati della Camera penale di Prato hanno deciso di astenersi dalle udienze penali e dalle altre attività giudiziarie dal'8 al 12 giugno, aderendo a una protesta nazionale promossa dall’Unione delle Camere penali italiane. Due presidi sono stati organizzati nel tribunale locale durante questa settimana. La decisione riguarda l’intera categoria e si inserisce in una mobilitazione più ampia a livello nazionale.

La Camera penale di Prato aderisce all’ astensione nazionale dalle udienze penali e dalle altre attività giudiziarie proclamata dall’ Unione delle Camere penali italiane per la settimana dall’8 al 12 giugno. I penalisti si astengono dalle udienze in seguito ai fatti avvenuti a Perugia dove, secondo quanto emerso, alcuni avvocati sarebbero stati intercettati per diversi mesi in carcere mentre avevano i colloqui con i loro assistiti. "La gravità di questi fatti non riguarda soltanto i penalisti", ha detto l’avvocato Elena Augustin (foto), presidente della Camera Penale di Prato, "ma tutti gli avvocati e soprattutto tutti i cittadini. La segretezza dei colloqui con il difensore è pilastro fondamentale del diritto inviolabile della difesa ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Astensione avvocati, due presidi in tribunale

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