Assegno di Inclusione ADI a giugno 2026 | scopri tutte le date di pagamento

Le date di pagamento dell'Assegno di Inclusione (ADI) sono state comunicate fino a giugno 2026. L'assegno, attivo dal 1° gennaio 2024, fornisce un sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà con requisiti specifici. Le modalità e le scadenze di pagamento sono state rese note e riguardano le mensilità previste fino a metà 2026. Non sono stati annunciati eventuali aggiornamenti oltre questa data.

. L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI giugno 2026 Per il mese di giugno 2026, i pagamenti dell'Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 16 giugno 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 26 giugno 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: Cosa puoi COMPRARE e quanto puoi PRELEVARE

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