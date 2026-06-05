Perché lo Stato procede penalmente anche se la vittima ritira la denuncia?. Come può la procedura d'ufficio proteggere le vittime da possibili intimidazioni?. Quali criticità normative ha evidenziato la Corte riguardo ai reati familiari?. Cosa deve fare il legislatore per risolvere la frammentazione del sistema?.? In Breve La sentenza numero 96 della Consulta respinge il ricorso del Tribunale di Varese.. La decisione si basa sull'articolo 570-bis del Codice penale per l'assistenza familiare.. La Corte cita la sentenza numero 220 del 2015 sulla disarmonia normativa.. Il legislatore deve risolvere la frammentazione tra le incriminazioni nei rapporti familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assegni non versati: la Consulta conferma il processo d’ufficio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pensioni e inflazione: la Consulta conferma i tagli agli assegni altiLa Corte Costuzionale ha confermato la validità del metodo di adeguamento delle pensioni che utilizza scaglioni di reddito, respingendo il ricorso di...

Caso Almasri, l’ufficio di presidenza propone di salvare Bartolozzi dal processo: passa la richiesta di ricorrere alla ConsultaL’ufficio di presidenza ha presentato una richiesta per impedire che la soldatessa Giusi Bartolozzi venga sottoposta a processo, proponendo di...

Temi più discussi: QUANDO SI VA IN PENSIONE NEL 2026: LE REGOLE DA SAPERE PER NON SBAGLIARE; Pensioni, assegno unico, Naspi: le date di giugno in cui vengono versati i pagamenti Inps; Pensioni e assegno sociale, perché sono collegate?; Pensioni di luglio e agosto: maxi assegni in arrivo, ecco per chi | Libero Quotidiano.it.

Pensioni, occupazione record: sale il saldo tra contributi versati e spese per gli assegni. Il peso degli assegni socialiLa crescita da record dell’occupazione rende meno preoccupanti le fosche prospettive sulle pensioni del futuro. Migliorando i conti di Inps e casse private. Secondo il rapporto di Itinerari ... ilmessaggero.it

Pensioni Statali, arriva la sanatoria per i contributi non versati: Ricalcolati assegno e Tfr. Cosa cambia (e per chi)Novità in vista per gli Statali in pensione: la sanatoria dei contributi, avviata da qualche mese per alleggerire il contenzioso legale tra gli ex dipendenti pubblici e lo Stato, potrebbe portare ... leggo.it