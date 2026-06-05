Mercoledì notte, una banda armata di coltelli e pistole è entrata in una villa nella Marca, rapinando un uomo e una donna. I malviventi parlavano in dialetto e hanno minacciato i proprietari, entrambi insegnanti in pensione. La banda si è fatta consegnare denaro e oggetti di valore, quindi è fuggita. Nessuno è rimasto ferito durante l’assalto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ASOLO - Un’altra rapina in villa nella Marca. Mercoledì notte una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa dei fratelli Paola e Guido Furlanetto, insegnanti in pensione di 66 e 70 anni, in via Castellana ad Asolo. Tre uomini, a volto coperto e armati di coltelli e pistola, hanno minacciato fratello e sorella costringendoli ad indicare dove si trovassero preziosi e denaro. Poi li hanno chiusi in una stanza. Le vittime, terrorizzate, hanno atteso che la banda si allontanasse con la refurtiva, prima di uscire dalla stanza e cercare aiuto. Non appena si sono resi conto di essere rimasti soli, i due fratelli hanno lanciato l’allarme allertando il vicino di casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Assalto in villa, fratello e sorella rapinati: «I banditi armati di coltelli e pistola, parlavano in dialetto»

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SCHERZO CATTIVO: I LADRI ENTRANO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB E SPARANO! *amadou piange*

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