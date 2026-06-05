Sette persone sono state arrestate e portate in carcere nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri. Le indagini riguardano assalti con esplosivi ai bancomat di diverse banche. Le accuse contestate includono il furto con esplosioni e danneggiamenti di sportelli automatici. L'operazione è stata condotta dal Comando Provinciale di Foggia.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 indagati accusati di assalti con esplosivo a sportelli ATM di istituti bancari. Il Comandante Provinciale di Foggia e il Procuratore della Repubblica di Foggia potranno rilasciare dichiarazioni sull’operazione a margine della Festa dell’Arma, che si svolgerà presso il Comando Provinciale di Foggia alle ore 10:00 di oggi 5 giugno. Dopo la cerimonia, oltre al rilascio di dichiarazioni, verrà trasmesso un comunicato stampa con relativo video. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assalto ai bancomat, in carcere 7 indagati

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Il boato nella notte: assaltato il bancomat di Casalpusterlengo

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