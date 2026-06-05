Assalti ai bancomat nel Foggiano | 7 arresti

Notizia in breve

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri nel Foggiano con l’accusa di aver preso parte a rapine con esplosivi ai bancomat di diverse banche. Le indagini hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che coinvolge soggetti ritenuti responsabili di aver attaccato più volte sportelli automatici. Le operazioni sono state condotte nel corso di un’indagine mirata a contrastare il fenomeno delle rapine con esplosivi nella zona.