ascolti tv i dati del 4 giugno 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, giovedì 4 giugno 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua porta a casa 2.377.000 spettatori pari al 15.3% di share. Poi, su Canale5 Montmartre registra 1.618.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 Atletica – Diamond League conquista 1.038.000 spettatori pari al 5.7% dalle 21 alle 23:01. Su Italia1 Sarabanda Celebrity non va oltre 981.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Nevergreen – Perfette Sconosciute ottiene 459.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.365.000 spettatori (11.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 949.000 spettatori e il 7.4%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 334. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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#AscoltiTV | Mercoledì 3 Giugno 2026. Meno di 4 milioni per la Nazionale (21.7%), Canale5 si difende con Ticket to Paradise (14.7%) Ottimi Sciarelli (10.2%) e Cazzullo (7.7%) Tutti i dati #Auditel x.com

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