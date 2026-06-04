Ascolti tv i dati del 3 giugno 2026

Da 361magazine.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di mercoledì 3 giugno 2026, su Rai1, l’amichevole tra Lussemburgo e Italia ha registrato un ascolto di 3 milioni di spettatori. La partita è stata trasmessa in prima serata, attirando un pubblico consistente sulla rete pubblica. I dati di ascolto sono stati comunicati dalle fonti ufficiali del settore televisivo. Nessun’altra trasmissione ha superato questa cifra nello stesso orario.

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Bene l’Italia Nella serata di ieri, mercoledì 3 giugno 2026, su Rai1 l’amichevole Lussemburgo-Italia coinvolge 3.995.000 spettatori pari al 21.7% di share. Poi, in onda su Canale5 Ticket to Paradise si ferma a 2.053.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Mare Fuori 6 registra 726.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Chiedimi se sono felice non va oltre 855.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ottiene 1.477.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Realpolitik registra 506.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.251.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 264.000 spettatori (2. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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