Ascolti tv del 4 giugno debutta Montmartre e il caso Garlasco a Quarto Grado

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il palinsesto televisivo di giovedì 4 giugno ha visto il debutto su Canale 5 della serie in costume, Montmartre. La fiction ambientata nella Parigi della Belle Époque parla di temi contemporanei come emancipazione femminile, precarietà sociale e identità sessuale. Rai 1 ha risposto con il film Diversi come due gocce d’acqua, appartenente al ciclo Purché finisca bene. Su Rai 2 è andata in scena l’atletica leggera, mentre su Rai 3 lo show Nevergreen – Perfette Sconosciute. Su Rete 4 Quarto Grado ha raddoppiato l’appuntamento settimanale e nel corso della puntata sono state illustrate le novità riguardanti l’omicidio di Chiara Poggi. Su Italia 1 è stata la serata di Enrico Papi con Sarabanda Celebrity. 🔗 Leggi su Dilei.it

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