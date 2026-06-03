Il 2 giugno 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “I volti della Repubblica”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Un nuovo inizio”. La serata ha anche incluso programmi come “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di queste trasmissioni, senza indicare i risultati specifici.

Ascolti tv di martedì 2 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ I volti della Repubblica ” contro “ Un nuovo inizio “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: I volti della Repubblica vs Un nuovo inizio Auditel del 2 giugno 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “I volti della Repubblica” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto? Rai 1: I volti della Repubblica, l’evento speciale, la grande celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, per gli 80 anni della Repubblica Italiana ha fatto compagnia a 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 2 giugno 2026: I volti della Repubblica, Un nuovo inizio, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv 26 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Un nuovo inizio, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 1 giugno 2026: Ulisse – Il piacere della scoperta, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica; Ascolti TV ieri 31 maggio, chi ha vinto: testa a testa tra Rai1 (14.2%) e Canale5 (14.4%), Fuori dal coro chiude al 7.7%; Ascolti tv del 30 maggio, sfida tra titani (ma non sono De Martino e Scotti); Mediaset, i palinsesti estivi: La Ruota della Fortuna continua, Temptation Island a luglio.

Ascolti tv di ieri 2 giugno 2026Chi ha vinto agli ascolti tv della prima serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, tra lo speciale di Rai 1 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica ... fanpage.it

Ascolti tv martedì 2 giugno: I volti della Repubblica, Un nuovo inizio, DiMartedìAscolti tv 2 giugno 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it