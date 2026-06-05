Il 2 giugno, a Las Vegas, è stato arrestato il pornostar bisessuale di 23 anni, Dawson Bacon, noto come Drake Von. La polizia ha riferito che ha tentato di strangolare il suo compagno e che è accusato di violenza domestica. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle circostanze dell’arresto o su eventuali sviluppi legali.

Il pornostar bisessuale 23enne Drake Von (vero nome Dawson Bacon) è stato arrestato a Las Vegas, martedì 2 giugno, con pesanti accuse. Come riporta il sito TMZ, l e accuse sono di violenza domestica per strangolamento e coercizione con minaccia o uso della forza fisica e anche percosse in ambito domestico. L’identità della presunta vittima non è stata resa pubblica. Von, figura nota nell’industria dell’intrattenimento per adulti grazie alle sue numerose collaborazioni e alla sua presenza online, si trova al centro di una vicenda che presenta ancora diversi elementi da chiarire. Alcune fonti riportano informazioni contrastanti riguardo all’identità del partner coinvolto nella vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato il pornostar Drake Von. La polizia: “Ha tentato di strangolare il suo compagno ed è anche accusato di violenza domestica”

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