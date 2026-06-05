Il medico-fisiatra ha spiegato che Matteo Arnaldi ha raggiunto il limite dell’organismo, rendendolo più suscettibile alle infezioni durante sforzi fisici intensi. La sua uscita dal Roland Garros, a pochi passi dalla semifinale, ha deluso molti appassionati e fan italiani, che speravano in un derby storico nel torneo Slam.

“Il ritiro di Matteo Arnaldi a un passo dalla semifinale del Roland Garros lascia l’amaro in bocca agli appassionati, e a chi aspettava il primo derby italiano della storia in semifinale a livello Slam. Oltre alla sfortuna di un evento del genere a un passo da una partita storica, quello che è capitato al tennista ligure fornisce degli interessanti spunti di riflessione ” agli occhi del medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa). “Arnaldi – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – non ha semplicemente giocato tanto, ma ha battuto ogni record di ore giocate per arrivare ad una semifinale Slam nella storia: 19 ore e 42 minuti di gioco effettivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

© Ilfattoquotidiano.it - “Arnaldi ha portato l’organismo al limite, è un caso unico. In condizioni di sforzi fisici si è suscettibili alle infezioni”: la spiegazione del medico-fisiatra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Arnaldi si ritira dal Roland Garros, ipotesi virus. Il medico-fisiatra: “Ha portato l’organismo al limite”

Leggi anche: Torna il freddo, Pregliasco: “Stress per l’organismo, favorisce infezioni respiratorie”

Temi più discussi: Roland Garros, immenso Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince dopo 5 ore e mezzo; Arnaldi agli ottavi del Roland Garros: Collignon battuto in 5 set; Arnaldi a SuperTennis: Contento di come sono stato in campo contro Tsitsipas; Roland Garros: Arnaldi epico contro Tiafoe, è ai quarti insieme a Berrettini e Cobolli.

TRE ITALIANI AI QUARTI DEL ROLAND GARROS Arnaldi, Berrettini e Cobolli: per la prima volta nella storia l’Italia ha portato 3 tennisti ai quarti del Major parigino Fa ancora più impressione pensando che tra di loro non ci siano né il N.1 (Sinner) n x.com

Arnaldi si ritira dal Roland Garros, la reazione in studio di Agassi dice tuttoLa notizia di Arnaldi influenzato che ha dovuto dare forfait poco prima della semifinale contro Flavio Cobolli ha tagliato le gambe ai tifosi presenti a Parigi al Roland Garros e anche ai suoi estimat ... corrieredellosport.it

Arnaldi si ritira dal Roland Garros, ipotesi virus. Il medico-fisiatra: Ha portato l'organismo al limite'Ha battuto ogni record di ore giocate per arrivare a una semifinale Slam nella storia e gli sforzi fisici massimali rendono più vulnerabili alle infezioni. Un picco di ormoni dello stress, un calo de ... adnkronos.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit