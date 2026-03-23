Torna il freddo Pregliasco | Stress per l’organismo favorisce infezioni respiratorie
(Adnkronos) – "Il ritorno improvviso di temperature invernali all’inizio della primavera rappresenta un elemento di stress non trascurabile per l’organismo", a evidenziarlo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano. La primavera è ufficialmente iniziata, ma il calendario sembra non andare di pari passo con le. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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