Arnaldi-Cobolli oggi al Roland Garros | orario e diretta TV e streaming

La semifinale del Roland Garros tra Arnaldi e Cobolli si svolge oggi, con orario ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. Sono disponibili diverse opzioni per seguire il match, ma i dettagli precisi su orario e piattaforme di trasmissione non sono stati ancora comunicati. La sfida rappresenta un incontro tra due tennisti italiani in una delle fasi più avanzate del torneo.

La semifinale del Roland Garros tra Arnaldi e Cobolli accende la giornata del tennis: ecco l'orario del match e tutte le informazioni su dove seguire il derby italiano in diretta TV e streaming. Oggi, venerdì 5 giugno, la terra rossa di Parigi si tinge interamente di azzurro. Il Roland Garros vive il suo secondo, attesissimo derby italiano in questa edizione: sul Court Philippe-Chatrier, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affrontano in una semifinale che entrerà comunque nella storia del tennis azzurro: chi vincerà conquisterà infatti un posto nella finale di domenica pomeriggio, garantendo all'Italia un protagonista nell'ultimo atto dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Arnaldi vs Collignon 5TH SET TIEBREAK Roland Garros 2026

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