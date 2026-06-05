Armani Mare 2026 | l’eleganza dei viaggi tra colori e tessuti fluidi
La collezione Armani Mare 2026 presenta nuove t-shirt caratterizzate da colori e tessuti fluidi. Le località iconiche sono raffigurate attraverso dettagli grafici sulle magliette. La palette cromatica varia tra uomo e donna, con tonalità più vivaci e accese per le donne e colori più sobri e neutri per gli uomini. La collezione si distingue per l’uso di tessuti leggeri e tecniche di stampa che richiamano atmosfere marine e viaggi estivi.
Quali località iconiche decorano le nuove t-shirt della collezione? Come si differenzia la palette cromatica tra uomo e donna? Dove è stata girata la campagna pubblicitaria con estetica cinematografica? Cosa distingue tecnicamente la nuova linea maschile Giorgio Armani Vela??? In Breve Palette femminile tra azzurro chiaro, sfumature neutre e rosa corallo. Palette maschile con toni naturali, lavanda e ortensia. Linea tecnica Giorgio Armani Vela con colori sabbia e blu profondo. T . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Emporio Armani - 2026 Spring/Summer Collection - Le Origini
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