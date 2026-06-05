Armani Mare 2026 | l’eleganza dei viaggi tra colori e tessuti fluidi

Notizia in breve

La collezione Armani Mare 2026 presenta nuove t-shirt caratterizzate da colori e tessuti fluidi. Le località iconiche sono raffigurate attraverso dettagli grafici sulle magliette. La palette cromatica varia tra uomo e donna, con tonalità più vivaci e accese per le donne e colori più sobri e neutri per gli uomini. La collezione si distingue per l’uso di tessuti leggeri e tecniche di stampa che richiamano atmosfere marine e viaggi estivi.