Apre un nuovo adventure park alle porte di Cannobio | tanti percorsi nel verde

Notizia in breve

Il nuovo parco avventura “Cannobio Adventure” apre ufficialmente venerdì 12 giugno alle 11.30, alle porte della città. Il parco offre diversi percorsi immersi nel verde, pensati per famiglie, bambini, giovani e appassionati di attività outdoor. La struttura si trova in un’area naturale e mira a proporre un’esperienza all’aria aperta, con percorsi adatti a vari livelli di abilità. L’apertura è prevista per la mattina di venerdì.