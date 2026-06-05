Appuntamento in Giardino | le aperture straordinarie tra Venezia e Riviera del Brenta il 6 e 7 giugno
Il 6 e 7 giugno si svolge l'edizione 2024 di Appuntamento in Giardino, manifestazione promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. In questa occasione, diversi giardini e parchi tra Venezia e la Riviera del Brenta apriranno le loro porte al pubblico con aperture straordinarie. L’evento permette di visitare in modo eccezionale spazi verdi di rilevanza storica e paesaggistica, offrendo l’opportunità di conoscere e apprezzare il patrimonio botanico e architettonico delle aree coinvolte.
Sabato 6 e domenica 7 giugno torna Appuntamento in Giardino, la manifestazione nazionale promossa da Associazione Parchi e Giardini d'Italia che invita il pubblico a scoprire il patrimonio verde del Bel Paese. L'edizione 2026 è dedicata al tema "La vista", un invito a oss6 e ervare i giardini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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