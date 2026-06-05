Aperte le candidature per il premio ispirazione donna 2026

Notizia in breve

Sono aperte le candidature per la quarta edizione del Premio Ispirazione Donna 2026. L’iniziativa, organizzata da un’agenzia per il lavoro, si rivolge a donne che si sono distinte per impegno e determinazione nel quotidiano, nel lavoro e nel sociale. La selezione riguarda persone che abbiano dimostrato coraggio e capacità di influenzare positivamente la comunità. Le candidature possono essere presentate fino a una data ancora da definire.