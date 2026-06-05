Aperte le candidature per il premio ispirazione donna 2026
Sono aperte le candidature per la quarta edizione del Premio Ispirazione Donna 2026. L’iniziativa, organizzata da un’agenzia per il lavoro, si rivolge a donne che si sono distinte per impegno e determinazione nel quotidiano, nel lavoro e nel sociale. La selezione riguarda persone che abbiano dimostrato coraggio e capacità di influenzare positivamente la comunità. Le candidature possono essere presentate fino a una data ancora da definire.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, Eurointerim Agenzia per il Lavoro apre le candidature per la 4ª edizione del Premio Ispirazione Donna, l’iniziativa che celebra donne capaci di distinguersi per impegno, coraggio e determinazione nella vita quotidiana, nel lavoro e nel sociale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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