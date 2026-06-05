Anziani e sanità | la tecnologia rischia di mettere in ginocchio gli anziani

La necessità di utilizzare Spid, password e procedure online per prenotare visite o ottenere ricette può escludere gli anziani dalla sanità digitale. Si sottolinea che la tecnologia dovrebbe facilitare l’accesso al medico, non complicarlo con procedure complesse. La preoccupazione è che questa digitalizzazione possa mettere in difficoltà una parte della popolazione anziana, che potrebbe trovare difficile navigare tra codici e piattaforme online.

«La tecnologia deve avvicinare il medico al paziente, non il paziente al tecnico informatico. Se per prenotare una visita o richiedere una ricetta servono Spid, password, codici e procedure online, il rischio è che una parte della popolazione resti esclusa. E a pagare il prezzo più alto sono gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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