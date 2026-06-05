Il piano di risparmio dell'Università Nazionale Australiana ha causato danni reputazionali stimati in 100 milioni di dollari. La criticità riguarda come un progetto di risparmio possa portare a tali perdite. Il piano Renew ANU è stato definito come una crisi artificiale, sollevando interrogativi sulla gestione e le decisioni prese. La situazione ha attirato l’attenzione sulla sostenibilità delle strategie adottate dall’ateneo.

Come può un piano di risparmio causare perdite da 100 milioni?. Perché il piano Renew ANU è stato definito una crisi artificiale?. Chi gestirà la scelta del nuovo cancelliere dopo il collasso interno?. Quali errori di governance hanno portato alle dimissioni dei vertici?.? In Breve Piano Renew ANU ha causato oltre 35 milioni di dollari di spese implementative.. Riduzione del personale ha comportato la perdita di almeno 399 posti di lavoro.. Dimissioni di Genevieve Bell a settembre e di Julie Bishop a maggio.. Cinque membri su quindici del Consiglio universitario si sono dimessi nell'anno in corso.. Danni da 100 milioni di dollari per l’Australian National University: scandali e crisi di governance scuotono l’istituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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