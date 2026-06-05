Antica sagra del rosario a Sant' Andrea di Campodarsego

È iniziata l'ultima edizione dell'Antica Sagra del Rosario, evento organizzato dalla parrocchia locale in collaborazione con la ProLoco di Sant'Andrea. La manifestazione, che si svolge nel comune di Campodarsego, prevede attività comunitarie e gastronomiche.

Al via una nuova attesissima edizione dell'Antica Sagra del Rosario, l'evento comunitario e gastronomico organizzato dalla Parrocchia di Sant'Andrea di Campodarsego (PD) in collaborazione con la ProLoco di Sant'Andrea. ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?QuandoDa venerdì 5 a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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