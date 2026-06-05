Notizia in breve

Anthropic ha deciso di sospendere il lancio del modello Claude Mythos, citando rischi di fuori controllo dell’intelligenza artificiale. La società sostiene che sia necessaria una pausa globale per valutare e controllare lo sviluppo dell’IA, che potrebbe iniziare a auto-migliorarsi senza supervisione umana. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione sui rischi legati alla capacità dell’uomo di mantenere il controllo sull’intelligenza artificiale avanzata.