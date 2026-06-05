Anthropic, startup fondata da Dario Amodei, ha richiesto una pausa nelle attività di sviluppo dell’intelligenza artificiale. La richiesta mira a permettere una riflessione collettiva sul progresso del settore e sui possibili rischi. La comunicazione è rivolta a tutte le aziende e le organizzazioni coinvolte nel campo dell’IA. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione pubblica e regolamentare sulle tecnologie di intelligenza artificiale.

Una pausa di riflessione per evitare l’irreparabile. A chiederla è Anthropic, la startup di Dario Amodei, che si rivolge a tutto il settore. “Riteniamo che sarebbe positivo per il mondo avere la possibilità di rallentare o sospendere temporaneamente lo sviluppo dell’intelligenza artificiale di frontiera per consentire alle strutture sociali e alla ricerca di allineamento di stare al passo con il progresso della tecnologia”, scrive l’azienda. L’appello arriva nel momento peggiore, sotto l’aspetto della produzione. La competizione ormai si è spostata su livelli sempre più alti, spostati man mano che qualcuno annunci un nuovo modello sul mercato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anthropic chiede una pausa nell’IA. Ecco il motivo

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