Anthropic punta all’IPO | serve capitale per i nuovi modelli AI

Anthropic sta valutando un'IPO per raccogliere capitale destinato allo sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale. La società ha un accordo con xAI che comporta costi mensili per la potenza di calcolo. La valutazione attuale si avvicina a un trilione di dollari, ma non sono stati resi noti dettagli su come questa cifra venga giustificata. La società mira a espandere le proprie capacità tecnologiche attraverso questa operazione.

Quanto costa mensilmente la partnership con xAI per garantire la potenza di calcolo?. Come può Anthropic giustificare una valutazione da quasi un trilione di dollari?. Perché l'azienda ha scelto di non costruire data center proprietari come OpenAI?. Quali rischi comporta la dipendenza dai fornitori terzi per la scalabilità operativa?.? In Breve Ricavi annualizzati di 47 miliardi di dollari registrati a maggio.. Valutazione aziendale toccata a 965 miliardi di dollari durante l'ultima raccolta.. Accordo con xAI per capacità di calcolo da 1,25 miliardi mensili.. Focus su settori programmazione, finanza, legale e sanità per l'integrazione operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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