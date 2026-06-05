annullamento modello 730 2026 entro il 22 giugno per correggere la dichiarazione

Notizia in breve

Entro il 22 giugno, è possibile annullare il Modello 730 2026 per correggere eventuali errori. La scadenza riguarda chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi e desidera apportare modifiche. Dopo questa data, non sarà più possibile effettuare correzioni senza ricorrere a procedure specifiche. La possibilità di annullamento permette di rettificare dati e importi prima che la dichiarazione venga processata definitivamente.