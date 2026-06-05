Anno 1 n 17 – Mondo ATA Il 2027 è l’anno dell’aggiornamento delle graduatorie terza fascia Spazio anche agli esclusi senza CIAD Iscriviti gratuitamente
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Giovani in azione: in campo con i #vigilidelfuoco! Il nostro intervento #oggi su @Radio1Rai, nel programma Igorà. La piazza social di Radio1: da inizio luglio 366 ragazzi tra i 15 e i 17 anni potranno vivere una settimana da protagonista nel mondo del socc x.com
TERZA e ULTIMA PUNTATA - ANNA COCCO All’età di 17 anni ho partecipato al mio primo campionato del mondo, a Sydney, nella massima categoria e l'anno successivo, nel 1992, a Tampa in Florida, ho conquistato il titolo di vicecampionessa del mondo. Il facebook
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