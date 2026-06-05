Nel 2027 le graduatorie di terza fascia saranno aggiornate. La procedura includerà anche gli esclusi senza certificazione CIAD. La newsletter Mondo ATA fornisce informazioni rivolte a chi lavora o desidera entrare nel settore scolastico, offrendo aggiornamenti e notizie rilevanti. L’iscrizione è gratuita.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mobilità Scuola 2026 2027 | Tutto Quello Che Devi Sapere Prima Di Fare Domanda

Notizie e thread social correlati

Mondo ATA. Al via l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi: le ultime novità + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteÈ iniziato l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi nel settore ATA, una procedura che riguarda il rinnovo e l’integrazione delle posizioni dei...

Argomenti più discussi: Anno 1, n. 17 – Mondo ATA. Il 2027 è l’anno dell’aggiornamento delle graduatorie terza fascia. Spazio anche agli esclusi senza CIAD. Iscriviti gratuitamente; COPPA DEL MONDO: 17 AZZURRI IMPEGNATI TRA BOULDER E SPEED A MADRID; OFFLINE – La ricerca del vero.16° Spettacolo di Fine Anno DNA Danza; Super Golden Gala: Lyles 9.88, Italia 3 vittorie.

Giovani in azione: in campo con i #vigilidelfuoco! Il nostro intervento #oggi su @Radio1Rai, nel programma Igorà. La piazza social di Radio1: da inizio luglio 366 ragazzi tra i 15 e i 17 anni potranno vivere una settimana da protagonista nel mondo del socc x.com

Anno 1, n. 17 – Mondo ATA. Il 2027 è l’anno dell’aggiornamento delle graduatorie terza fascia. Spazio anche agli esclusi senza CIAD. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it