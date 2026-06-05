Andre Agassi che fine ha fatto e perché ce l’ha con Sinner

Andre Agassi, ex numero uno del tennis mondiale, è tornato a parlare pubblicamente, criticando il giovane tennista Sinner. La sua opinione è stata espressa in un’intervista, senza dettagli sui motivi specifici della sua critica. Agassi, ritirato dalle competizioni da diversi anni, non ha partecipato a tornei ufficiali recentemente e si mantiene lontano dal circuito. La sua posizione ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Non c’è storia: Andre Agassi è stato tra i tennisti più forti di tutti i tempi, ex numero uno al mondo. Oggi non vive più esclusivamente sui campi da tanto tempo, ma segue sempre il tennis, uno sport “amato e odiato”. Tanto da essersi espresso sulla débacle di Jannik Sinner al Roland Garros. Andre Agassi, le sue parole sul malore di Jannik Sinner durante il Roland Garros 2026. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, Andre Agassi ha le idee ben chiare su Jannik Sinner, e la questione non riguarderebbe il suo talento o la condizione atletica – lo descrive a tutti gli effetti come il miglior giocatore del pianeta – ma la preparazione specifica alle condizioni estreme. 🔗 Leggi su Dilei.it

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