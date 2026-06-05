Durante le elezioni amministrative, si segnala un problema nella sezione 16, dove il verbale non è disponibile e i numeri devono ancora essere verificati. Dopo le complicazioni nella sezione 2, interrotta a causa di un malore della presidente, questa nuova criticità aggiunge incertezza ai risultati dello scrutinio. La mancanza di documenti e i conteggi ancora da confermare rendono difficile avere un quadro completo sull’esito delle votazioni in questa sezione.

Tempo di lettura: 1 minuto Dopo le difficoltà registrate alla sezione 2, dove lo scrutinio si era interrotto per un improvviso malore della presidente, un nuovo punto critico emerge ora sulla sezione 16. Quel seggio, già partito in condizioni ridotte per la mancanza di scrutatori a causa probabilmente della partita della Salernitana, torna al centro dell’attenzione perché il verbale con i risultati non risulta ancora disponibile. L’assenza del documento sta rallentando il lavoro della commissione elettorale, impegnata nella verifica definitiva delle amministrative. E non si tratta di un semplice ritardo burocratico: i dati parziali indicano una forte incongruenza tra il numero degli elettori che hanno votato e i voti di lista registrati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative, rebus sulla sezione 16: verbale non disponibile e numeri da verificare

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