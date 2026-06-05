Almanacco del 05-06-2026

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, la giornata è segnata dalla memoria di un santo riconosciuto dalla chiesa. Non ci sono eventi pubblici o manifestazioni ufficiali segnalati. La data è ricordata come giornata di commemorazione religiosa, senza altre iniziative o avvenimenti di rilievo pubblicato. L’almanacco segnala semplicemente questa ricorrenza senza dettagli aggiuntivi o indicazioni su celebrazioni o tradizioni legate alla data.

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almanacco del giorno venerdì 5 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bonifacio vescovo e Martire Apostolo della Germania Il sole sorge alle 5:34 e tramonterà alle 20:44 il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 giugno 1978 a Los Angeles subito dopo aver vinto le primarie presidenziali della California il senatore Robert Bob Kennedy viene ferito a morte A colpi di pistola dal giovane Siriano Siram fratello minore di fichi morirà il giorno successivo aspettando un altro grande speranza della politica americana nel 1977 negli Stati Uniti viene messo in vendita il primo esemplare di Apple 2 no PC una pietra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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