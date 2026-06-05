Allo Spazio Idea a Latina la prima personale di Emilio Andreoli

Sabato 6 giugno alle 18, allo Spazio Idea di Latina, si inaugura la mostra “In punta di matita” di Emilio Andreoli. L’esposizione si terrà in via Sisto V 11 e presenta le opere dell’artista noto per il suo stile distintivo nel disegno. La mostra sarà aperta al pubblico per tutta la giornata.

Spazio Idea, in via Sisto V 11 a Latina, ospiterà sabato 6 giugno alle ore 18.00 la mostra “In punta di matita” di Emilio Andreoli, autore conosciuto e apprezzato per la sua capacità di raccontare, con uno stile personale e riconoscibile. Andreoli è noto al pubblico latinense per il suo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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