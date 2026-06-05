Allo Spazio Idea a Latina la prima personale di Emilio Andreoli

Da latinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 18, allo Spazio Idea di Latina, si inaugura la mostra “In punta di matita” di Emilio Andreoli. L’esposizione si terrà in via Sisto V 11 e presenta le opere dell’artista noto per il suo stile distintivo nel disegno. La mostra sarà aperta al pubblico per tutta la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Spazio Idea, in via Sisto V 11 a Latina, ospiterà sabato 6 giugno alle ore 18.00 la mostra “In punta di matita” di Emilio Andreoli, autore conosciuto e apprezzato per la sua capacità di raccontare, con uno stile personale e riconoscibile. Andreoli è noto al pubblico latinense per il suo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Este vídeo Cambiará Cómo ves la PÉRDIDA DE DIENTES para Siempre

Video Este vídeo Cambiará Cómo ves la PÉRDIDA DE DIENTES para Siempre

Notizie e thread social correlati

Trasmutazioni: allo Spazio COMEL la personale di Alice CorbettaAllo Spazio COMEL di Latina è stata inaugurata la mostra personale di Alice Corbetta, vincitrice della XII edizione del Premio COMEL 2025, un...

Il Respiro della Terra: la personale dell’artista siciliano Claudio Sapienza allo Spazio COMELLo Spazio COMEL ospita la personale dell’artista siciliano Claudio Sapienza, intitolata “Pagine di Esistenza”.

Temi più discussi: Presentazione pubblica del bando ConTePartiRHO; Come rinasce un’edicola: il chiosco di Porta San Vitale diventa Fuori Pagina; Over, under and in between, Mona Hatoum | Fondazione Prada, Milano; Olbia, nel vecchio capannone nasce lo Spazio Holo: Siamo un centro creativo aperto a tutti.

Nuova corsa allo spazio: le diverse strategie spaziali in EuropaLa Germania ha presentato la sua prima strategia nazionale per il futuro dello spazio, con un forte accento sulla sicurezza. Il nuovo piano, presentato a novembre, copre i programmi di volo spaziale, ... it.euronews.com

Le ossa del drago: un laboratorio partecipazione per la realizzazione di un collage a parte allo spazio CuraDomenica 29 giugno alle ore 17,30, presso lo spazio CURA, nell'ex ospedale di Poppi, si terrà un laboratorio partecipazione, a cui sono invitati a partecipare tutti, tenuto dall'artista Fargo Arezzo, ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web