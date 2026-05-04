Trasmutazioni | allo Spazio COMEL la personale di Alice Corbetta

Allo Spazio COMEL di Latina è stata inaugurata la mostra personale di Alice Corbetta, vincitrice della XII edizione del Premio COMEL 2025, un concorso internazionale dedicato all’uso artistico dell’alluminio. La mostra si intitola “Trasmutazioni” e presenta le opere realizzate dall’artista, che torna nel luogo che ha sostenuto il suo talento attraverso questa importante competizione. La rassegna rimarrà aperta al pubblico per un determinato periodo.