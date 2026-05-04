Trasmutazioni | allo Spazio COMEL la personale di Alice Corbetta
Allo Spazio COMEL di Latina è stata inaugurata la mostra personale di Alice Corbetta, vincitrice della XII edizione del Premio COMEL 2025, un concorso internazionale dedicato all’uso artistico dell’alluminio. La mostra si intitola “Trasmutazioni” e presenta le opere realizzate dall’artista, che torna nel luogo che ha sostenuto il suo talento attraverso questa importante competizione. La rassegna rimarrà aperta al pubblico per un determinato periodo.
Tornano i protagonisti del Premio COMEL 2025 allo Spazio COMEL di Latina con “Trasmutazioni” la personale di Alice Corbetta, vincitrice della XII edizione del concorso internazionale che promuove l’utilizzo artistico dell’alluminio.L’artista milanese, toscana d’adozione, propone al pubblico una.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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