Allenamento riposo e analisi tattica | le vigilie diverse di Arnaldi e Cobolli

Matteo Arnaldi ha svolto una sessione di allenamento di circa 30 minuti prima di pranzo, dopo aver giocato quasi 20 ore nel torneo. La scelta di ridurre le sessioni di allenamento si inserisce nella strategia di recupero e preparazione, mentre l’altro giocatore ha dedicato tempo all'analisi tattica e al riposo. Le sedute di allenamento e le pause sono state diversificate tra i due atleti in vista delle prossime sfide.

L’ora fatale della prima semifinale tutta italiana in uno Slam si sta avvicinando, ed è ancor più incredibile che tra i protagonisti non ci siano Sinner e Musetti, cioè il numero uno del mondo e quello che prima del torneo era il secondo giocatore azzurro in classifica, anche se assente per infortunio. La dimostrazione della profondità e della ricchezza del nostro movimento, capace di produrre una solida base di eccellenti giocatori in grado di cogliere le opportunità migliori, perfino negli Slam, quando se ne presenti l’occasione. Flavio Cobolli (ora è diventato lui il secondo italiano nel ranking) e Matteo Arnaldi, va detto, si sono meritati questo palcoscenico con un torneo che ne ha confermato le qualità tecniche e fisiche nonché una mentalità da campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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