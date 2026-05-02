Diretta gol Serie A LIVE | alle 18 in campo Como Napoli

Alle 18 si gioca la partita tra Como e Napoli, valida per la 35ª giornata di Serie A. La giornata comprende diverse sfide con aggiornamenti in tempo reale, risultati, tabelle e moviole. La cronaca delle gare, tra cui quella in corso, viene trasmessa in diretta, offrendo un quadro dettagliato di quanto accade sui campi durante questa fase del campionato.

Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Convocati Atalanta: le scelte di Palladino per la sfida contro il Genoa! La lista completa dei nerazzurri Italiano non ha dubbi: «Dobbiamo preservare l’ottavo posto, non sarà facile lottare per il settimo posto ma. Sul futuro dico questo» Udinese, parla Collavino: «La nostra forza è lo scouting, su cui lavoriamo in maniera molto attenta. In questa stagione.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PICCOLA DISAVVENTURA PER IL COMO ALL’ARRIVO A NAPOLI!

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