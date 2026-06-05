alla scoperta del piatto di riso e pesce persico

Una confraternita locale ha avviato le Settimane del Lago, un evento di quasi un mese dedicato al piatto di riso con pesce persico. La manifestazione prevede la preparazione e la degustazione di questa specialità in diverse location lungo le rive del lago. Partecipano ristoranti e attività commerciali della zona, offrendo menu con questa pietanza tradizionale. L’obiettivo è promuovere le tradizioni culinarie locali e attrarre visitatori durante il periodo dell’evento.

La Confraternita del Ris in Cagnun cul Persic organizza le Settimane del Lago: per quasi un mese - da oggi al 28 giugno - la manifestazione celebrerà il patrimonio gastronomico, culturale e paesaggistico del territorio varesino attraverso il suo piatto più rappresentativo: il riso con il pesce persico. L’iniziativa coinvolgerà ristoranti, osterie, botteghe gastronomiche e istituti di formazione del territorio, chiamati a proporre la storica ricetta e le sue interpretazioni contemporanee, offrendo ai visitatori un itinerario del gusto attorno al Lago di Varese. L’evento nasce dall’attività della Confraternita del Ris in Cagnun cul Persic, fondata nel 2022 da 33 soci con la missione di recuperare, studiare e valorizzare una preparazione che rappresenta uno degli elementi più autentici della tradizione culinaria varesina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Risotto al pesce persico - È sempre mezzogiorno 25/03/2026

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