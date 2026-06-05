Al via i lavori per la nuova mensa dell' istituto Catalfamo

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova mensa scolastica presso l’Istituto “Catalfamo” nel plesso Sant’Annibale. L’intervento rientra nel Programma PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1. La realizzazione del nuovo spazio mira a migliorare i servizi per gli studenti. I lavori sono partiti ieri e riguardano l’intera area dedicata alla ristorazione scolastica. L’obiettivo è completare l’intervento nei tempi previsti dal progetto.