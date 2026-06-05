Al via i lavori per la nuova mensa dell' istituto Catalfamo
Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova mensa scolastica presso l’Istituto “Catalfamo” nel plesso Sant’Annibale. L’intervento rientra nel Programma PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1. La realizzazione del nuovo spazio mira a migliorare i servizi per gli studenti. I lavori sono partiti ieri e riguardano l’intera area dedicata alla ristorazione scolastica. L’obiettivo è completare l’intervento nei tempi previsti dal progetto.
Ieri ha preso concretamente avvio il cantiere per la realizzazione della nuova mensa scolastica presso l’Istituto “Giuseppe Catalfamo” - Plesso Sant’Annibale, intervento inserito nell’ambito del Programma PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.2.L’inizio effettivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scuola Diaz, ecco la nuova mensa scolastica
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