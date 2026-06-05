Al Teatro Cittadino di Noicattaro in scena ' La favola de Zoza' con la Compagnia Diaghilev

Al Teatro Cittadino di Noicattaro si è tenuto lo spettacolo “La favola de Zoza” della Compagnia Diaghilev. La rappresentazione, tratta da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, ha aperto la rassegna “Giugno, tempo di storie”. Questo evento segna l’inizio di una nuova stagione per il teatro, uno dei più piccoli teatri italiani ancora attivi, che si trova nel centro della città.

Si apre con «La favola de Zoza» da «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile la rassegna «Giugno, tempo di storie», che per la Compagnia Diaghilev segna l’inizio di una nuova avventura nel rinato Teatro Cittadino di Noicattaro, tra i più piccoli teatri all’italiana d’Europa con i suoi soli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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