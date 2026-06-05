ai domiciliari il padre della vittima

Notizia in breve

Il padre della vittima è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di un giovane di 30 anni avvenuto tra il 10 e l’11 aprile durante una rissa a Induno Olona. La decisione è arrivata dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o motivazioni. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le responsabilità nell’episodio.