Ai domiciliari il padre della vittima
Il padre della vittima è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di un giovane di 30 anni avvenuto tra il 10 e l’11 aprile durante una rissa a Induno Olona. La decisione è arrivata dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o motivazioni. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le responsabilità nell’episodio.
Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso nella notte tra il 10 e l’11 aprile durante una violenta rissa a Induno Olona. Il padre della vittima, Gennaro Ambrosino, 65 anni, ha lasciato il carcere dopo la decisione del gip del Tribunale di Varese di concedergli gli arresti domiciliari. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di rissa aggravata nell’ambito delle indagini seguite alla morte del figlio. Il provvedimento arriva dopo l’istanza presentata dal suo difensore, l’avvocato Paolo Bossi, che aveva chiesto un alleggerimento della misura cautelare. Ambrosino si troverebbe già da due settimane nella propria abitazione ma la notizia è diventata nota solo ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fuoco a un ristorante: arresti domiciliari e braccialetto elettronico a padre e figlio TG Plus NEWS
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