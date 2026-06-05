Ai domiciliari il padre della vittima

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il padre della vittima è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di un giovane di 30 anni avvenuto tra il 10 e l’11 aprile durante una rissa a Induno Olona. La decisione è arrivata dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o motivazioni. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le responsabilità nell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso nella notte tra il 10 e l’11 aprile durante una violenta rissa a Induno Olona. Il padre della vittima, Gennaro Ambrosino, 65 anni, ha lasciato il carcere dopo la decisione del gip del Tribunale di Varese di concedergli gli arresti domiciliari. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di rissa aggravata nell’ambito delle indagini seguite alla morte del figlio. Il provvedimento arriva dopo l’istanza presentata dal suo difensore, l’avvocato Paolo Bossi, che aveva chiesto un alleggerimento della misura cautelare. Ambrosino si troverebbe già da due settimane nella propria abitazione ma la notizia è diventata nota solo ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ai domiciliari il padre della vittima
© Ilgiorno.it - Ai domiciliari il padre della vittima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fuoco a un ristorante: arresti domiciliari e braccialetto elettronico a padre e figlio TG Plus NEWS

Video Fuoco a un ristorante: arresti domiciliari e braccialetto elettronico a padre e figlio TG Plus NEWS

Notizie e thread social correlati

Viola il divieto di avvicinarsi al padre, arrestato e poi mandato ai domiciliariUn giovane di Canicattì è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinarsi al padre, emesso dal tribunale il giorno...

Omicidio Pirri, rinvio a giudizio per il padre della vittimaIl 17 giugno, presso la Corte di Assise di Messina, si terrà il processo a carico di Sebastiano Pirri, un pensionato di 63 anni, imputato di omicidio...

Temi più discussi: Ai domiciliari il padre della vittima; Omicidio di Induno Olona: esce dal carcere ai domiciliari il padre di Enzo Ambrosino; Vessazioni, minacce e aggressioni al padre anziano per avere denaro: la polizia mette fine all'incubo; Rapina supermercato nel Barese, un giovane di 22 anni ai domiciliari.

ai domiciliari il padreAi domiciliari il padre della vittimaSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso nella notte tra il 10 e l’11 aprile durante ... ilgiorno.it

Omicidio di Induno Olona: esce dal carcere ai domiciliari il padre di Enzo AmbrosinoL'uomo, 65 anni, da circa due settimane risulta sottoposto alla misura cautelare affievolita rispetto alla permanenza ai Miogni ... varesenews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web