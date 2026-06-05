Aeroporto continua a crescere il traffico passeggeri | ogni mese del 2026 è record
Nel mese di maggio, il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato per la prima volta oltre un milione di passeggeri, con un aumento del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Il traffico passeggeri cresce costantemente e ogni mese del 2026 si conferma come record. La crescita continua a essere significativa rispetto agli anni precedenti, senza indicazioni di rallentamento.
Nel mese di maggio il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri con una crescita del +5,6% in confronto allo stesso mese del 2025. Entrambi i segmenti di mercato risultano in aumento: internazionale (+6,2%) e nazionale (+1,2%). Con i nuovi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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