Aeronautica militare avvicendamento al Secondo gruppo | Giovanni Vitelli alla guida dei Sottufficiali e graduati

Notizia in breve

Il Secondo gruppo di manutenzione autoveicoli dell'Aeronautica Militare a Forlì ha avuto un cambio di leadership. Il primo luogotenente Giovanni Salvatore Troiano ha passato il ruolo di presidente dei Sottufficiali, graduati e militari di truppa a Giovanni Vitelli. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella base militare, segnando il passaggio di incarico tra i due ufficiali.