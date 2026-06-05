Aeronautica militare avvicendamento al Secondo gruppo | Giovanni Vitelli alla guida dei Sottufficiali e graduati
Il Secondo gruppo di manutenzione autoveicoli dell'Aeronautica Militare a Forlì ha avuto un cambio di leadership. Il primo luogotenente Giovanni Salvatore Troiano ha passato il ruolo di presidente dei Sottufficiali, graduati e militari di truppa a Giovanni Vitelli. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella base militare, segnando il passaggio di incarico tra i due ufficiali.
Il Secondo gruppo manutenzione autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha ospitato il passaggio di consegne nell’incarico di presidente dei Sottufficiali, graduati e militari di truppa tra il primo luogotenente Giovanni Salvatore Troiano e il pari grado Giovanni Vitelli. La cerimonia è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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