Aeronautica militare avvicendamento al Secondo gruppo | Giovanni Vitelli alla guida dei Sottufficiali e graduati

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Secondo gruppo di manutenzione autoveicoli dell'Aeronautica Militare a Forlì ha avuto un cambio di leadership. Il primo luogotenente Giovanni Salvatore Troiano ha passato il ruolo di presidente dei Sottufficiali, graduati e militari di truppa a Giovanni Vitelli. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella base militare, segnando il passaggio di incarico tra i due ufficiali.

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Il Secondo gruppo manutenzione autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha ospitato il passaggio di consegne nell’incarico di presidente dei Sottufficiali, graduati e militari di truppa tra il primo luogotenente Giovanni Salvatore Troiano e il pari grado Giovanni Vitelli. La cerimonia è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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