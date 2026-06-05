Roberta Bruzzone ha annunciato che procederà con querele contro un giornalista Rai. La decisione arriva dopo tensioni cresciute all’interno dell’azienda, che ora rischiano di approdare in tribunale. La questione riguarda alcune dichiarazioni del giornalista, che la criminologa ha giudicato diffamatorie. La situazione si è surriscaldata, con Bruzzone che ha deciso di tutelarsi legalmente. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sui tempi delle eventuali azioni giudiziarie.

La tensione in casa Rai torna a salire e questa volta il caso rischia di spostarsi dai talk alle aule di giustizia. Al centro della vicenda c’è ancora una volta Roberta Bruzzone, tra i volti più noti della criminologia italiana, finita nelle ultime settimane nel mirino di polemiche e scontri mediatici. Il quadro, giorno dopo giorno, si fa più delicato: accuse, repliche e ricostruzioni contrapposte alimentano il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico. E ora la partita, almeno nelle intenzioni della criminologa, potrebbe diventare soprattutto legale. Da una trasmissione tv alle carte degli avvocati. La professionista era già stata protagonista di un duro confronto con Milo Infante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Adesso non ridi più eh?”: Roberta Bruzzone annuncia querele contro il giornalista Rai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Adesso non ridi più eh?”. Roberta Bruzzone, partite querele contro il famoso giornalistaLa tensione nel settore televisivo pubblico aumenta dopo le recenti querele presentate da una criminologa contro un noto giornalista.

Leggi anche: Milo Infante contro Roberta Bruzzone: la criminologa segnalata al Comitato etico della Rai

Garlasco, scoppia il caos in Rai: Roberta Bruzzone contro Milo Infante, querelato Salvo SottileLo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante per il caso Garlasco è degenerato. Coinvolti anche altri volti Rai. notizie.it

Milo Infante, lo scontro con Roberta Bruzzone finisce di fronte al Comitato etico RaiMilo Infante trascina Roberta Bruzzone di fronte al Comitato etico Rai ma la criminologa è più agguerrita che mai: Non vedo l’ora ... dilei.it