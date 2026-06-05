La sonda NASA Maven è scomparsa dall’orbita di Marte. Dopo anni di attività, si è spenta e ora si trova come un relitto in orbita. Si prevede che tra 50 o 100 anni possa diventare un detrito orbitante. I satelliti attivi nelle vicinanze del pianeta sono a rischio di collisione con i frammenti residui. Non ci sono attualmente piani per rimuovere i detriti o monitorare la loro posizione futura.

Cosa accadrà alla sonda tra 50 o 100 anni? Quali satelliti attivi rischiano collisioni con i nuovi detriti? Come influirà questo vuoto scientifico sulle future missioni marziane? Perché il vento solare ha trasformato l'atmosfera di Marte??? In Breve Decadimento orbitale naturale previsto tra 50 e 100 anni per il relitto Atmosfera marziana ridotta all'1% rispetto a quella terrestre per effetto vento solare Solo 6 satelliti attivi tra cui Mars Odyssey e missione Hope Rover . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio MAVEN: la sonda NASA diventa un fantasma nell’orbita di Marte

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