La Crown Estate ha bloccato i lavori di ristrutturazione di Frogmore Cottage, annunciando che non ci saranno ulteriori modifiche all’immobile. La decisione è stata comunicata dopo che i lavori erano stati già avviati, senza un consenso finale ufficiale. La proprietà, fino a quel momento, era stata al centro di discussioni riguardanti la riconversione e il permesso di intervento, ma ora tutto è stato fermato.

Perché la Crown Estate ha deciso di smantellare i lavori avviati?. Chi ha dato il consenso definitivo alla riconversione dell'immobile?. Come influirà questa mossa sui tentativi di riconciliazione tra Harry e Carlo?. Quanto costerà la trasformazione del cottage in appartamenti locativi?.? In Breve Investimenti di 2,4 milioni di sterline già impiegati per la ristrutturazione della dimora.. Immobile storico costruito nel 1801 per la moglie di Re Giorgio III.. Conversione prevista in appartamenti per personale o unità locative a Windsor.. I Sussex hanno rimborsato i fondi pubblici usati per i lavori di ristrutturazione.. La Crown Estate decide il futuro di Frogmore Cottage: stop ai lavori e nuova destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Frogmore Cottage: la Corona blocca i lavori per i Sussex

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