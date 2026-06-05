A Monza apre il nuovo Iperal e cerca personale | i colloqui si fanno a teatro
A Monza, il Gruppo Iperal sta aprendo un nuovo punto vendita e sta svolgendo colloqui di lavoro presso un teatro locale. La ricerca di personale riguarda diverse figure professionali e i colloqui si svolgono in un contesto non convenzionale, ovvero in teatro. L'apertura del negozio è prevista a breve, mentre i colloqui sono in corso per selezionare i candidati.
A Monza il Gruppo Iperal cerca personale per l'apertura di un nuovo punto vendita e il reclutamento avverrà a teatro. Nella giornata di venerdì 5 giugno, al Teatro Binario 7, in via Turati 8, Iperal ha infatti organizzato uno speciale job-day nel quale sarà possibile presentarsi e consegnare il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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