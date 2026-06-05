A che ora la Finale del Roland Garros 2026 | programma canale in chiaro streaming

La finale del Roland Garros 2026 è in programma domenica 7 giugno alle ore 15.00. La partita si terrà sui campi principali del torneo, con trasmissione in chiaro su un canale dedicato. È possibile seguire l’evento anche tramite lo streaming ufficiale del torneo. La finale è il secondo Slam della stagione tennistica.

La Finale del Roland Garros 2026 si giocherà domenica 7 giugno alle ore 15.00: il secondo Slam della stagione vivrà il suo atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi, chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo davanti al pubblicò che gremirà gli spalti del Court Philippe-Chatrier? Chi saprà consacrarsi per l’eternità sull’iconico mattone tritato della capitale francese? Chi riuscirà a scrivere il proprio nome dell’albo d’oro e a piangere di gioia con in mano la mitica Coppa del Moschettieri? Sicuramente ci sarà un italiano in campo: il vincente del derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi avrà l’onore di disputare l’atto conclusivo in terra transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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