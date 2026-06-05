A che ora Cobolli-Arnaldi sul Nove oggi Roland Garros 2026 | programma canale digitale terrestre streaming

Alle ore 20:45, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi scenderanno in campo sul Philippe Chatrier per la seconda semifinale di Roland Garros 2026. La partita, che si svolgerà nella sessione serale, rappresenta il primo derby italiano in una semifinale del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale digitale terrestre e in streaming.

Mancano ormai poche ore all’inizio del derby più importante della storia del tennis maschile italiano, con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi che scenderanno in campo nella sessione serale sul Philippe Chatrier in occasione della seconda semifinale del Roland Garros 2026. Mai in passato due tennisti azzurri si erano sfidati nel penultimo atto di un Major (tra le donne invece c’è stata anche una finale tutta italiana), quindi l’evento odierno assume un peso specifico enorme. A confronto il numero 14 ed il numero 104 al mondo, anche se Arnaldi vanta un best ranking di n.30 prima dell’infortunio al piede che lo ha rallentato nell’ultimo anno. Nel circuito maggiore quello di stasera sarà il loro terzo scontro diretto, con il romano che si impose nel 2025 proprio all’Open di Francia in quattro set mentre il ligure ebbe la meglio nel 2023 a Umago. 🔗 Leggi su Oasport.it

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