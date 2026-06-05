27enne trovata morta in un' abitazione a Salerno | ipotesi overdose da metadone
Una donna di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un’abitazione a Salerno. La Procura ha aperto un’inchiesta per determinare le cause del decesso. Tra le ipotesi al momento c’è anche quella di un’overdose da metadone. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che hanno effettuato i rilievi e i primi accertamenti. La salma è stata sequestrata e trasferita all’obitorio.
Una giovane donna di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un’abitazione a Salerno. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio quella di un’overdose da metadone. La salma è sotto sequestro e si attende l’esito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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